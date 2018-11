Un homme vêtu d'un gilet jaune affirme être porteur d'explosifs en France: "Il a demandé à rencontrer le président"

Un forcené vêtu d'un gilet jaune et tenant à la main une grenade, qui pourrait être lacrymogène, demandait vendredi que les "gilets jaunes" soient reçus à l'Élysée, sur un centre commercial d'Angers, a-t-on appris de sources concordantes. Le RAID de Rennes et une équipe de déminage de Nantes étaient sur place, selon la préfecture, confirmant une information de BFMTV.



L'alerte a été donnée à 16H45. "Les forces de l'ordre, immédiatement prévenues se sont rendues sur place et ont activé un périmètre de sécurité. Toutes les personnes présentes ont pu être écartées et sont hors de la menace de l'individu", a précisé la préfecture du Maine-et-Loire dans un communiqué.



L'homme "est tout seul et a dans les mains un objet qui ressemble à une grenade lacrymogène. Le directeur départemental de la sécurité publique négocie avec lui", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Angers Yves Gambert. "Il revendique que les gilets jaunes soient reçus à l'Elysée", a ajouté le magistrat. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années et connu des services de police, "parle d'explosifs" et détient "des sacs", selon la police.



Il se trouve sur une station de lavage du centre commercial Espace Anjou, près d'un point de blocage tenu depuis une semaine par les "gilets jaunes". Ces derniers se sont désolidarisés du forcené, selon la préfecture, qui évoque des "revendications floues".



Deux sorties de l'autoroute A87, à proximité du centre commercial, resteront fermées jusqu'à la levée du dispositif.

"Une personne dotée d’un gilet jaune s’est présentée à proximité d’une station-essence, a montré une grenade explosive et a indiqué qu’il était porteur de produits explosifs. Il a demandé à rencontrer le président de la République. Nous avons envoyé le Raid et les démineurs qui sont en cours d’évaluation du risque et de la situation", a indiqué Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur français lors d’une conférence de presse.