Un homme de 99 ans bloqué durant toute une nuit sur son tracteur en France

L'histoire racontée par nos confrères de RTL France se termine bien. À 99 ans, un agriculteur d'Ossun (Hautes-Pyrénées) s'est retrouvé bloqué durant toute une nuit sur son tracteur à cause d'une panne de ce dernier. "Ce soir-là, j'allais chercher des châtaignes et des champignons. Après quand j'ai voulu me retirer, le tracteur n'a pas cédé alors j'y ai passé la nuit", indique-t-il à RTL France. Inquiète, sa femme a alerté les autorités. Ces dernières ont pu retrouver la trace du vieil homme. Le nonagénaire assure ne pas avoir eu peur lors de cette nuit bien que particulière.