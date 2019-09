Un homme fonce délibérément en voiture sur une mosquée en France sans faire de victime

Un homme a foncé volontairement samedi en début de soirée sur l'entrée de la Grande Mosquée de Colmar, sans faire d'autre blessé que lui-même, avant d'être interpellé, a-t-on appris de sources concordantes.

"Un individu a projeté son véhicule contre l'entrée de la Grande Mosquée un peu avant 20H00", a indiqué à l'AFP la préfecture du Haut-Rhin. "Il n'y a pas de blessé" et "une enquête est en cours", a ajouté cette même source.



L'homme a été rapidement interpellé sur place par la police, a indiqué une source policière. Selon la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard, interrogée par l'AFP, l'homme s'est lui-même blessé à l'arme blanche et a été hospitalisé, devant subir une intervention chirurgicale.



"Il sera examiné par un psychiatre dès que possible", a poursuivi la magistrate, estimant qu'à première vue, il souffrirait "de problèmes psychiatriques".



Des témoins ont affirmé qu'"il aurait dit Allah akbar", cette information restant toutefois à confirmer, a ajouté la procureure de Colmar selon laquelle "il sera placé en garde à vue et entendu dès que possible".





Pas d'explosifs à bord de la voiture



"On en saura plus sur ses motivations à ce moment-là", a-t-elle relevé, confirmant qu'il n'y avait pas d'autre blessé que lui-même en dépit de la présence de "quelques personnes dans la mosquée" au moment où il en avait percuté l'enceinte. "Des investigations sont faites sur le véhicule", toujours selon la procureure.

Selon le journal L'Alsace, des démineurs ont examiné la voiture "qui ne contenait pas d'explosif".



Le Conseil régional du culte musulman (CRCM) d'Alsace et le Conseil des imams et cadres religieux d'Alsace (CICRA) "condamnent avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable contre un lieu de culte", ont-ils réagi dans un communiqué. "Nous faisons confiance à la justice pour faire toute la lumière sur ce terrible événement", ont ajouté les deux instances.