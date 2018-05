Un homme poignarde des passants à Paris: une personne est décédée, la police a tué l'agresseur

Une personne a été tuée et quatre blessées samedi soir dans le centre de Paris par un homme armé d'un couteau, qui a été abattu par des policiers, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.



L'agression a eu lieu dans le IIe arrondissement, près de l'Opéra, en plein coeur de la capitale, dans un quartier de bars, restaurants et théâtres très fréquenté le samedi soir.



L'homme a agressé au couteau cinq personnes, dont une est morte, aux abords de la rue Saint-Augustin, a indiqué la préfecture de police. Quatre personnes ont été blessées: deux ont été transportées en "urgence absolue" à l'hôpital, deux en "urgence relative", selon cette source.



Pierre Gaudin, directeur de cabinet de la préfecture de Paris, s'est exprimé devant les journalistes vers 22h15 pour faire un bilan de l'agression. "La police est intervenue aussitôt et a riposté. L'individu est décédé. Une autre personne, agressée, est décédée à la suite de ses blessures. Deux autres personnes ont été blessées grièvement. Elles viennent d'être transférées à l'hôpital. Deux autres personnes sont blessées légèrement", a-t-il précisé.



Un témoin qui est arrivé peu après l'agression s'est confié à nos confrères de CNews. "Je sortais du métro, j'ai vu un attroupement de personnes. J'ai demandé à un voiturier ce qui se passait. J'ai ensuite été voir là-bas directement. J'ai vu des personnes compresser les plaies avec des serviettes. Certaines ont été poignardées à la jambe ou au cou. Je suis retourné discuter avec un voiturier, et là j'ai entendu deux coups de feu. Il y avait un camion de police. Un policier est arrivé quelques secondes plus tard vers nous. Il nous a indiqué que c'étaient bien les policiers qui avaient tiré sur l'agresseur. Il s'est ensuite dirigé vers les blessés", a-t-il expliqué.



Pour l'instant, le parquet anti-terroriste n'a pas été saisi. Le procureur de la république, François Molins, s'est rendu sur place. La brigade criminelle a été saisie, a-t-on appris de source judiciaire. Les motivations de l'agresseur étaient pour l'heure inconnues.



Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015.