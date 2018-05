Un homme poignarde des passants à Paris: une personne est décédée, la police a tué l'agresseur

Une personne a été tuée et quatre blessées, dont deux grièvement, samedi soir en plein coeur de Paris par un homme armé d'un couteau qui a été abattu par des policiers, un acte dont les motivations demeuraient inconnues.





La police abat l'agresseur



L'agression a eu lieu dans le IIe arrondissement, près de l'Opéra, dans un quartier de bars, restaurants et théâtres très fréquenté le samedi soir.



L'homme a agressé au couteau cinq personnes, dont une est morte, peu avant 21H00 rue Monsigny, a indiqué sur place le directeur de cabinet de la préfecture de police, Pierre Gaudin.



La police est intervenue aussitôt et a abattu l'assaillant. Un passant "est décédé des suites de ses blessures", a ajouté Pierre Gaudin.



Deux autres personnes ont été blessées grièvement et transférées à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Deux des quatre blessés le sont plus légèrement.

Quartier entièrement bouclé autour des rues #Gaillot et #Monsigny où un assaillant armé d'un couteau a fait 5 victimes avant d'être abattu par la police. Une des victimes a succombé à ses blessures, deux sont dans un état grave. #Attaque #Opéra pic.twitter.com/Q9rwllfXjn — FabienRandrianarisoa (@FabRandria) 12 mai 2018

Un important périmètre de sécurité a été mis en place dans un secteur bouclé où ont convergé un nombre impressionnant de véhicules de police, de pompiers et de secours. Des touristes et riverains étaient bloqués derrière les rubans de sécurité, interloqués.





La brigade criminelle de la police judiciaire de Paris a été saisie, a-t-on appris de source judiciaire. Les motivations de l'agresseur étaient inconnues et la piste terroriste n'est pas établie pour l'heure.



Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste. La dernière attaque meurtrière, le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude), avait porté à 245 le nombre de victimes tuées dans les attentats sur le sol français depuis 2015. Des attaques ont déjà été menées au couteau, notamment à Marseille en octobre 2017.



Particulièrement visée, la France fait partie de la coalition militaire internationale intervenant en Syrie et Irak contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Mi-avril, Paris a mené des frappes contre des sites de production d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad, lors d'une opération conjointe avec le Royaume-Uni et les Etats-Unis.