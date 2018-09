Un homme tombe dans une trappe ouverte en pleine rue à Paris: son pronostic vital engagé

Un homme d'une quarantaine d'années a fait une chute d'une dizaine de mètres dans une trappe laissée ouverte en pleine rue à Paris, et son pronostic vital est engagé, a-t-on appris vendredi auprès des pompiers. Les secours ont été appelés à 07H50. "Ce sont des éboueurs qui ont entendu des gémissements qui nous ont appelés", a raconté à l'AFP un porte-parole des pompiers de Paris, confirmant une information de RTL. "Il semble que la personne circulait sur le trottoir rue de Mézières (dans le VIe arrondissement de Paris, ndlr) et est tombée par inattention dans un trou. Une trappe permettant d'accéder à des câbles en sous-sol, ou à des installations de ce type, était restée ouverte et sans protection. Il a fait une chute d'une bonne dizaine de mètres", a-t-il détaillé.

Secourus par les pompiers, dont ceux de l'équipe spécialisée du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), l'homme, "inconscient et polytraumatisé", a été transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière. "Son pronostic vital est engagé", a ajouté le porte-parole des pompiers. Les raisons pour laquelle cette trappe était ouverte restent indéterminées.