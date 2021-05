Un homme tue par balle deux de ses collègues dans une scierie en France avant de prendre la fuite dans la forêt: il est activement recherché

Ce mardi matin, un homme a tué par balles deux de ses collègues de la scierie où il travaille dans les Cévennes en France, a appris l'AFP auprès du procureur d'Alès présent sur place.

Un homme a tué par balles, ce mardi matin, le patron et un employé de la scierie où il travaille, dans le village du Plantiers (Gard), dans les Cévennes, avant de prendre la fuite, a appris l'AFP auprès du procureur d'Alès présent sur place.



Après avoir abattu ses deux collègues, le tueur présumé, licencié dans un club de tir, a fui dans la forêt. Il est activement recherché par les gendarmes déployés en nombre sur place: pas moins de 200 agents sont à sa poursuite! Le GIGN est aussi attendu, "compte tenu de la dangerosité" du meurtrier, a précisé François Schneider à l'AFP.

Les faits se sont déroulés vers 09H30 ce matin, au coeur du petit village des Plantiers, sur les flancs du mont Aigoual. Selon le parquet, le tireur présumé est employé depuis environ un an dans la scierie du village. Les gendarmes sur place ont demandé à tous les habitants de rester calfeutrés et les enfants ont été retirés des écoles pour rentrer chez eux.



"Une opération de la @Gendarmerie est en cours dans la commune des Plantiers dans le département du #Gard. Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Evitez le secteur et suivez les consignes des autorités", a tweeté le ministère de l'Intérieur dans la matinée.

