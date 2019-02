Un humoriste français interpelle Macron avec une vidéo choc sur la chasse

Des militants anti-chasse se sont invités à une chasse à courre à Castelnau-de-Montmiral dans le Tarn, samedi 16 février (vidéo au bas de l'article). Ils ont filmé l’événement afin de sensibiliser sur les pratiques et les conséquences de cette tradition. Sur les images, on voit des militants courir rejoindre des chiens et un cerf. Ensuite, on peut entendre un coup de feu. Les activistes crient alors "ils nous tirent dessus", avant qu'une voix déclare: "Le premier qui approche, il est mort". Les militants du collectif AVA Grésigne anti-chasse sont rapidement rejoints par un chasseur un pistolet à la main qui leur dit : "Tu touches aux chiens tu es mort ! Vous touchez aux chiens, vous les tapez. Je protège mes chiens". "On ne tape pas les chiens. On protège les animaux", lui répond l'un d'entre eux.

La vidéo a été reprise et publiée sur Twitter par le célèbre humoriste Rémi Gaillard qui interpelle directement Emmanuel Macron: "Bonjour Emmanuel Macron. Samedi dernier, un chasseur sort son arme et menace de tuer des gens qui tentent de sauver un cerf. On ouvre une enquête ou les pipes aux chasseurs "c'est ce que nous sommes et ce qui fait de nous une grande nation?".

L'incident aura coûté la vie au cerf, mort d'une crise cardiaque, épuisé par la course poursuite.