Un impressionnant "nuage de mouches" a perturbé le week-end de Pâques sur les côtes du nord de la France (vidéo)

Près de la mer, les insectes volants se font généralement un peu plus rares, ces derniers préférant l'eau douce. Mais le week-end dernier, sur les côtes du nord de la France, et plus particulièrement à Calais, un étonnant phénomène a été observé.

"Nous étions à pied, à la plage, quand le phénomène est apparu. Le nuage de mouches se déplaçait d’ouest en est. On en avait plein les cheveux, les gens ne paniquaient pas, mais beaucoup tentaient de repousser les insectes", a confié un témoin, Vincent, à nos confrères de La Voix du Nord, qui ont publié cette vidéo :

De nombreuses personnes ont contacté le média local, signalant des désagréments un peu partout à Calais, de la plage au centre-ville.

Catherine et Martine témoignent dans le quotidien, en marge d'une partie de pétanque : "D'un seul coup, on a aperçu un énorme nuage noir, c’était très impressionnant. Nous sommes allées nous réfugier sous le préau, mais il y en avait partout. Ma fille, qui se trouvait à la plage, a vu des gens recouverts d’insectes noirs, verts et d’autres couleurs".

D'après une personne travaillant dans l'extermination d'insectes nuisibles, "la période est propice à l’éclosion des œufs, on fait pas mal de traitements de milliers de mouches dans les greniers, voire de millions de ces insectes au sommet d’immeubles", a-t-elle déclaré à nos confrères de La Voix du Nord.