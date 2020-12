Un jeune homme de 25 ans tué par un chasseur en France lors du battue au sanglier: le tireur mis en examen et relâché

Un chasseur a été mis en examen vendredi et relâché après avoir tué un jeune homme qui coupait du bois dans son jardin et qu'il avait pris pour un sanglier, a-t-on appris auprès du parquet de Cahors.



L'accident est survenu mercredi vers 17h00 près du village de village de Calvignac (Lot). Un groupe de chasseur avait organisé une battue au sanglier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chasseur était à près de 100 mètres du jeune homme de 25 ans.



"Le tireur dit avoir vu un sanglier, puis avoir tiré sur une masse sombre, il a atteint au thorax la victime qui se trouvait sur sa propre parcelle. Le chasseur s'est spontanément présenté à la gendarmerie", a dit à l'AFP le procureur de Cahors Frédéric Almendros.

Une enquête est ouverte



L'auteur du tir, 33 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôlé judiciaire avec interdiction de chasser, de détenir et porter une arme. Une enquête a été ouverte pour établir quelle était la luminosité au moment du tir, vérifier les dires du chasseur, et sera complétée par une analyse balistique.

La battue était autorisée, a précisé Didier Burg, le maire de Calvignac, un village bâti sur un éperon rocheux qui domine le Lot. Le président de la fédération départementale des chasseurs du Lot, André Manié, a regretté "un dramatique accident" et assuré que son organisation allait "poursuivre et redoubler ses efforts pour encore mieux former et sensibiliser les chasseurs à pratiquer la chasse en toute sécurité".



Les obsèques du jeune homme, un Britannique dont la famille était installée dans le village depuis des années, ont lieu samedi. L'Association pour la protection des animaux sauvages (APAS) a réitéré auprès du chef de l'Etat sa demande de "réforme majeure et en profondeur de la chasse".

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?