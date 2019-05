Un joueur de jeu vidéo sauvé du suicide grâce à un autre 'gamer': en moins de 2 h, les gendarmes ont pu retrouver l'individu et lui venir en aide

Un joueur de jeu vidéo des Hautes-Alpes a permis ce week-end d'en sauver un autre en région parisienne, qui affichait des intentions suicidaires, annonce mercredi sur sa page Facebook la préfecture des Hautes-Alpes pour féliciter le jeune homme et la gendarmerie.



Le 18 mai, explique sous l'intitulé "Coup de coeur" la préfète - un communiqué révélé par le Dauphiné Libéré - un joueur de "Star Wars: les Héros de la Galaxie", habitant à Rousset, "prévient les gendarmes alors qu'un autre 'gamer' lui faisait part de son souhait de mettre fin à ses jours". L'enquêteur numérique de la gendarmerie est aussitôt placé sur l'affaire et "le joueur qui se cachait derrière le pseudo utilisé est rapidement identifié".





"Le drame a pu être évité grâce au civisme du joueur"



Les investigations permettent de trouver une adresse en Seine-et-Marne, le joueur est joint "en moins de deux heures" et ses parents informés, "évitant tout passage à l'acte".

"Le drame a pu être évité grâce au civisme du joueur de Rousset et à la réactivité des gendarmes, permettant de retrouver la personne en détresse avec un simple pseudonyme dans un jeu vidéo hébergé aux États-Unis", conclut le communiqué.



Joints au téléphone, la préfecture et la gendarmerie des Hautes-Alpes se sont de nouveau félicitées de l'heureux dénouement de cette affaire, mais n'ont pas donné d'autres détails, notamment sur l'âge des deux jeunes gens.