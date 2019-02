Un mois de prison avec sursis et amende requis contre Eric Drouet

(Belga) Le parquet a requis un mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende contre Eric Drouet, figure du mouvement des "gilets jaunes", jugé vendredi à Paris pour "organisation de manifestations sans déclaration préalable". Le tribunal rendra sa décision le 29 mars.

"Je n'ai aucun rôle d'organisateur ou de leader dans ce mouvement" des gilets jaunes, a dit au tribunal Eric Drouet, à la fin du procès. "Je suis juste un relayeur d'informations", a affirmé le chauffeur routier de 34 ans. Eric Drouet était jugé pour l'"organisation sans déclaration préalable" de deux manifestations à Paris, le 22 décembre et le 2 janvier. "Chaque rassemblement de personnes sur la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préalable. L'objectif est de permettre de préserver l'ordre public", a déclaré le procureur adjoint de Paris Olivier Christen, au début de ses réquisitions. "Évidemment les revendications sont pacifiques. (...) Mais s'inscrire en dehors du cadre légal ne permet pas de mettre en place les conditions qui permettent d'éviter les débordements", a-t-il poursuivi. Le procureur a lu plusieurs messages envoyés par Eric Drouet le 22 décembre et le 2 janvier: "On dira au dernier moment" le lieu de rassemblement, "Nous irons où nous voulons aller", "Il faut choquer un peu l'opinion publique" etc. "Eric Drouet montre qu'il est un organisateur du mouvement", pour Olivier Christen. (Belga)