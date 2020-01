Un mort et deux blessés dans une attaque au couteau à Villejuif, l'assaillant abattu

Un homme a poignardé vendredi trois personnes dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne), faisant un mort et deux blessés dont un grave, avant d'être abattu par des policiers.

L'attaque, révélée par BFMTV, a eu lieu vers 14H00 dans le vaste parc des Hautes-Bruyères, qui abrite notamment des terrains de sports et des jardins familiaux, dans cette commune située dans la proche banlieue sud de Paris.

Pour des raisons encore inconnues, l'assaillant s'en est pris aux passants et a tué un homme et fait deux blessés, un grave et un autre léger, selon le premier bilan des autorités.

Il a également "tenté de s'attaquer à d'autres victimes qui ont réussi à l'éviter", a déclaré la procureure de Créteil, Laure Beccuau, lors d'un point presse tenu sur place avec le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Il s'est ensuite dirigé vers le centre commercial du Carrefour de la commune voisine de L’Haÿ-les-Roses, qui a dû être "confiné" pendant plusieurs heures, a déclaré à l'AFP le maire de la ville Vincent Jeanbrun.

"Heureusement, la police a été rapidement alertée et a pu rapidement se rendre sur place et le neutraliser en l’abattant", a-t-il ajouté. Des policiers locaux de la brigade anticriminalité ont en effet fait feu sur l'assaillant à l'Haÿ-les-Roses, le blessant mortellement.

"On a entendu des cris, après on a entendu 3 coups de feu. Je suis sorti pour voir. Après il y a eu encore 5 ou 6 coups de feu et des sirènes. Et on s'est barricadé dans le garage", a déclaré à l'AFP Rouane Yazid, 40 ans, patron d'un garage voisin.

Une photo prise sur place juste après l'attaque et transmise à l'AFP montre l'assaillant étendu sur le dos à un carrefour, vêtu de ce qui semble être un habit de type djellaba noir.

"Il avait visiblement l’intention de poursuivre ses agressions" dans le centre commercial", a ajouté M. Jeanbrun. Selon Laurent Nuñez, l'intervention des forces de l'ordre a évité "la poursuite sans doute d'un périple meurtrier".

D'après le maire de Villejuif Franck Le Bohellec, le passant tué est un Villejuifois de 56 ans. "Il se promenait avec sa femme lorsque l'agresseur s'est approché, il a voulu protéger sa femme et c'est lui qui a pris ce coup de couteau", a indiqué l'édile à l'AFP.

Selon une source proche du dossier, le blessé grave est un homme, et le blessé léger une femme. Tous deux ont été transportés dans des hôpitaux du Val-de-Marne pour être examinés, a ajouté Mme Beccuau.

Une enquête pour "assassinat et tentatives d'assassinat" a été ouverte et confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.

- "Périple meurtrier" -

"Nos forces de sécurité et secours sont intervenues à Villejuif avec réactivité, sang-froid et professionnalisme", a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, en leur adressant sa "reconnaissance".

Pour l'heure, l'enquête est conduite sous l'autorité du parquet de Créteil mais le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard était également présent sur place, aux côtés de M. Nuñez et du préfet de police de Paris Didier Lallement.

Cette attaque intervient alors que la France vit sous une constante menace terroriste depuis la vague d'attentats jihadistes sans précédent amorcée en 2015.

En 2019, la justice antiterroriste s'est saisie de trois attaques : l'agression au couteau en mars de deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé, l'attentat au colis piégé qui a blessé 14 personnes en mai devant une boulangerie de Lyon, et la tuerie perpétrée début octobre à la préfecture de police de Paris.

Sur cette dernière attaque, l'enquête n'a pas encore pu déterminer officiellement les motivations de Mickaël Harpon, l'agent soupçonné de radicalisation qui a tué au couteau quatre de ses collègues avant d'être abattu.

En plus de quatre ans, la vague d'attentats en France a fait 255 morts, si on inclut ceux de la préfecture de police. Au total, 60 attentats ont été déjoués depuis 2013, dont le dernier fin septembre 2019, selon le ministère de l'Intérieur.

