Une explosion dans une usine provoque un incendie en France: deux morts

Une violente explosion s'est produite ce samedi 17 février dans la matinée à Dieppe, en Seine-Maritime. L'incident a eu lieu sur le site de l'usine de trituration d'huile Saipol, peu avant 11 heures. Un incendie a ensuite éclaté. Le toit des bâtiments a été soufflé au cours de l'explosion. L'usine est spécialisée dans la transformation de graines de colza en huile végétale et en aliments pour animaux.



Selon les informations de RTL, deux personnes sont mortes. Une première avait été retrouvée après l'explosion. La seconde, portée disparue jusqu'en milieu d'après-midi, a été retrouvée sans vie. Un périmètre de sécurité de plus de trois cents mètres a été établi. Une autre personne a été légèrement blessée et sept autres sont choquées.

"L'usine Saipol faisait l'objet d'une opération de maintenance habituelle, il semble qu'une cuve ait explosé. Il semble que les choses soient maîtrisée, mais je ne suis pas pompier donc je parle avec beaucoup de précautions", a témoigné sur place le député de Seine-Maritime Sébastien Jumel, au micro de RTL.

D'importants moyens ont été déployés, une intervention des pompiers et de la police est toujours en cours. 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Éric Winckler, est sur place. Les riverains de l'usine ont été priés de rester chez eux. Une salle municipale a été mise à disposition par la mairie pour accueillir les personnes évacuées, si besoin.

Jehan-Eric Vinclair, déclarait un pue plus tôt cet après-midi que "deux autres ont été choquées et prises en charge par la cellule psychologique de l'hôpital de Dieppe."