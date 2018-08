Un nouveau camp de migrants à Grande-Synthe: les autorités appellent à la création de structures complémentaires (vidéo)

Un nouveau camp de migrants s'est installé à Grande-Synthe. Cette petite commune du nord de la France est un point stratégique pour les migrants désireux de rejoindre l'Angleterre. Les camps s'y succèdent, ce qui force les autorités à tirer la sonnette d'alarme concernant les structures qui leur sont dédiées.

Quelques heures après les dernières évacuations, un nouveau camp de migrants a fait son apparition à Grande-Synthe. Cette petite commune française fait face à un afflux permanent de migrants désireux de rejoindre l'Angleterre. Les autorités locales tentent de leur venir en aide, mais les structures d'accueil dans lesquels ils peuvent être redirigés sont situées trop loin du camp.

L'appel est donc clair: il faut que l'état intervienne pour renforcer ces structures et permettre une répartition des migrants plus responsables et raisonnables. Ils proposent donc la création d'un camp humanitaire directement à Grande-Synthe.