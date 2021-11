Un policier poignardé devant le commissariat de Cannes "au nom du prophète"

Un policier a été attaqué lundi matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un homme indiquant agir "au nom du prophète", grièvement atteint par des tirs de riposte, selon des sources policières qui envisagent la piste terroriste. "Victime d'un coup de couteau, le policier n'a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles", a précisé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "La piste terroriste est envisagée", a précisé à l'AFP une source policière.

Vers 6h30 devant le commissariat de Cannes, à environ 500 m du palais des festivals et de la Croisette, l'homme a ouvert précipitamment la porte d'un véhicule de police stationné et donné un coup de couteau "au niveau du thorax" à un premier policier, avant de faire le tour du véhicule pour attaquer "le chef de bord", a précisé cette source. Un autre policier l'a alors gravement blessé de deux tirs de riposte et son pronostic vital est engagé, a-t-elle précisé. Deux autres policiers ont été légèrement touchés par des éclats de tirs du collègue, selon ces sources policières.

Un Algérien en séjour légal

Selon une de ces sources, l'agresseur est un ressortissant algérien de 37 ans inconnu des services de police et de renseignement. L'homme n'a aucun casier judiciaire et n'est "inscrit dans aucun fichier de radicalisation", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après une visite au commissariat. "C'est un monsieur qui travaillait, qui avait entre 35 et 40 ans (...) et il n'était inscrit dans aucun fichier de radicalisation", a précisé le ministre lors d'une courte déclaration à la presse. L'homme, "qui a un passeport algérien, qui vient régulièrement" en France, "a manifestement un titre de séjour italien", et était "en règle sur le territoire national", a-t-il ajouté.

La police judiciaire de Nice a été saisie. En fin de matinée, il n'y avait pas d'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste, "qui reste observateur", a rappelé M. Darmanin.

Grièvement atteint par des tirs de riposte de collègues du policier visé, l'agresseur présumé est "entre la vie et la mort à l'hôpital de Cannes", a informé le ministre.

La menace islamiste toujours bien présente

Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la France a été frappée par 17 attaques islamistes. La dernière remonte au 23 avril 2021 au commissariat de Rambouillet, où un ressortissant tunisien de 36 ans a mortellement poignardé une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.

Trente-six attentats ont été déjoués depuis le début du quinquennat, dont 3 en 2021, selon les autorités. Depuis 2015, une vague d'attentats djihadistes a fait plus de 260 morts en France. Plusieurs de ces attaques ont été perpétrées à l'arme blanche et en ciblant les forces de l'ordre, conformément aux mots d'ordre récurrents du groupe terroriste État islamique.