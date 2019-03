Un policier en moto a-t-il renversé une manifestante avant de prendre la fuite? Cette vidéo attise la colère de gilets jaunes

Relayée massivement et sans contexte sur les réseaux sociaux ce samedi, cette vidéo a pourtant été tournée la semaine dernière, lors de la précédente manifestation de gilets jaunes à Paris.

Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux et attisent la haine de manifestants. Elles montrent une manifestante au sol. A ses côtés, un policier en moto qui part en trombe semblant fuir le cortège. Sur les réseaux sociaux, le constat partagé est le suivant: le motard aurait renversé une manifestante avant de prendre la fuite. "Ils jouent au bowling avec les manifestants maintenant !", écrit un internaute.

Des informations rapportées par LCI ce samedi permettent de contextualiser cette vidéo. Les images ont été tournées lors de la précédente mobilisation nationale, le 2 mars dernier. Selon David Dufresne, écrivain et internaute qui relaie les actions du mouvement et cité par le média, la scène s'est déroulée dans le 17e arrondissement parisien, avenue de la Porte de Champerret."La victime s'est relevée et ne semblait pas avoir de blessures graves", écrit David Dufresne. Toujours selon cette même source, la victime est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle présente des "éraflures avec léger saignement au bras droit et des douleurs aux deux jambes", écrit-il sur son compte Twitter.





"Aucune enquête n'a été ouverte"



La vidéo ne montre pas explicitement le motard renverser la jeune femme. On la voit cependant s'affaler par terre, son casque rouler à quelques mètres. Le motard qui se trouve à ses côtés prend alors la fuite, assailli par les gilets jaunes présents sur place. LCI précise que ni le parquet, ni la préfecture de police n'ont pu confirmer ou infirmer le dépôt d'une plainte. "Or sans plainte, aucune enquête n'a été ouverte", écrit le média.

Confronté à une lente décrue depuis plusieurs semaines, le mouvement des "gilets jaunes" cherche ce samedi un nouveau souffle, avec plusieurs manifestations disparates aux revendications multiples, avant la grande journée nationale du 16 mars pour la fin du débat national. Après presque quatre mois d'existence, le mouvement reflue depuis plusieurs samedis. Pour l'acte 16, 39.300 manifestants avaient été recensés en France par le ministère de l'Intérieur, dont 4.000 à Paris.