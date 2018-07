Un pommeau de douche censé venir d'Auschwitz mis en vente, un site de petites annonces s’excuse

Le site de petites annonces en ligne Leboncoin.fr a présenté jeudi ses excuses après la publication d'une annonce pour un pommeau de douche présenté comme venant du camp de concentration d'Auschwitz, et à présent retirée.



"Nous présentons nos excuses à celles et ceux qui, comme nous, ont été choqués par cette annonce abjecte", a indiqué le site dans des messages sur Twitter. "Indigné par son contenu", Leboncoin se réserve "le droit d'engager des poursuites contre son auteur", selon la même source.



Selon Leboncoin, "cette diffusion fait suite à une erreur de notre algorithme de contrôle automatique, qui filtre 800.000 nouvelles annonces chaque jour".



Le site affirme néanmoins travailler "en permanence à renforcer son efficacité pour garantir un contenu respectueux".



Le site d'annonces le plus utilisé de France avait déjà présenté ses excuses en janvier, après que des objets nazis avaient été proposés à la vente sur sa plateforme.