Un pompier pyromane admet avoir provoqué des incendies dans le sud de la France: ce que l'on sait sur cet élu communal

En France, un sapeur-pompier volontaire a été placé en garde à vue dans l'Hérault. Il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs départs de feu. L'affaire est d'autant plus interpellante que ce pyromane présumé est un élu communal.

Depuis mardi dernier, plus de 800 hectares de forêts sont partis en fumée dans le département de l'Hérault, et près de 300 habitants ont dû être évacuées. Alors que les pompiers sont parvenus à fixer les incendies, ils apprennent que c'est l'un des leurs qui en est l'auteur.

Guillaume R. âgé de 37 ans et volontaire depuis 20 ans et sapeurs forestier, autrement dit, spécialiste des feux de forêt. Il est aussi un élu de la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Interrogé l'an dernier par un journal, local il parlait de son métier avec passion. "Lorsque l'on est appelé sur un départ de feu, il y a la peur bien sûr, mais nous sommes surtout guidés par l'adrénaline", disait-il.

Le suspect était également à la recherche d'une reconnaissance sociale et voulait échapper à un cadre familial oppressant, selon le procureur. Mais comme de nombreux pyromanes, il présente un profil insoupçonnable.

"Bien sûr, ils ont comme beaucoup d'agresseurs une double face en quelque sorte. Une façade sociale, la plupart du temps, qui est tout à fait normal avec insertion familiale, insertion sociale, il était élu et pompier investi dans les forêts. Donc personne ne pouvait le soupçonner. Mais, par ailleurs, il vivait de façon très ardente cette passion pour le feu et cette fascination pour le feu", explique Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue.

Pompier pyromane, une expression courante mais un phénomène extrêmement rare. Le suspect est passé aux aveux. Il a reconnu avoir déclenché 8 feux depuis le mois de mai et plusieurs dans le département ces trois dernières années. Placé en détention provisoire, il risque 15 ans de prison et 150.000 euros d'amende.