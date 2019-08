Un portrait géant de Jacques Brel peint sur la façade d'un immeuble en France: "On a l'impression de l'avoir chez nous!" (photos)

Un portrait géant de Jacques Brel a été peint sur la façade d'un immeuble de neuf étages de Vesoul, ville française qui donna son nom à une célèbre chanson de l'artiste belge.

Regard lointain, le visage du "Grand Jacques" est peint en jaune, sur un fond vert pétillant. Il se dresse au-dessus des barres d'immeubles du quartier populaire Montmarin de cette ville de l'est de la France. Haute de 28 mètres et large de 12 mètres, l'impressionnante oeuvre de l'artiste française Pink Art Roz recouvre l'ensemble de la façade mise à disposition par le bailleur. Munie de pochoirs et perchée sur une nacelle, l'artiste de 44 ans a utilisé 175 litres de peinture pour réaliser ce portrait, un travail titanesque. "C'est la plus grande fresque de street art de (la région) Bourgogne-Franche-Comté", affirme Marjorie Szymanski, responsable de l'Espace Contemporain d'Art Urbain de Haute-Saône, à l'origine du projet. Jacques Brel a fait connaître la ville avec sa chanson "Vesoul", qui fêtait ses 50 ans l'année dernière. "C'est un chanteur qui traverse les générations, je voulais qu'il soit la passerelle entre le quartier Montmarin et le coeur de la ville, séparés par une route nationale", explique Pink Art Roz. Le portrait est visible de loin, "il gomme cette route et créé une identité commune aux différents espaces de la ville".





Les habitants du quartier se disent "fiers" de cette oeuvre. "Il est magnifique, c'est vraiment lui! C'est comme un rêve, on a l'impression de l'avoir chez nous!", s'enthousiasme ainsi Dominique Fourtier en promenant ses chiens. "En le voyant, on pense à toutes les paroles qu'il a écrites, ça apporte de la poésie", ajoute cette fringante sexagénaire en robe rose, qui habite l'immeuble depuis plus de dix ans. Des visiteurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans le quartier Montmarin font désormais le déplacement. "Ca créé une émulation positive dans un monde assez dur", souligne Pink Art Roz. "L'art a un bel impact, il est fédérateur et élève l'esprit", estime Marjorie Szymanski. L'objectif de son association est de "promouvoir l'art en milieu rural" et "d'apporter le street art à un public très éloigné de l'offre culturelle habituelle" en France.

---