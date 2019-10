Un "prédateur sexuel" néerlandais en fuite arrêté à Paris

Un Néerlandais présenté comme un "prédateur sexuel" en fuite a été arrêté mercredi à Paris, a-t-on appris de source policière jeudi.





Soupçonné d'avoir violé au moins deux jeunes filles aux Pays-Bas, Ronald V. s'était évadé d'une institution psychiatrique néerlandaise où il avait été temporairement placé le 4 octobre. Sa fuite avait fait l'objet d'un appel à témoins largement relayé par les médias néerlandais tandis que La Haye émettait un mandat de recherches international pour tenter de mettre la main sur ce quadragénaire. Grâce aux informations de leurs collègues néerlandais, les policiers de la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) sont parvenus à localiser le fuyard dans le quartier des Halles, à Paris, mercredi en milieu d'après-midi. "Nous avons mis en place un gros dispositif de recherches et de surveillance", a témoigné auprès de l'AFP Jacques Croly-Labourdette, commissaire à l'OCLCO. Les policiers ont fini par mettre la main sur le fugitif dans un cybercafé du boulevard Sébastopol, en début de soirée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme voyageait sans téléphone portable et campait dans le bois de Vincennes, dans l'est de la capitale. Le suspect a été placé en rétention dans l'attente d'une présentation devant la cour d'appel de Paris, préalable à une très probable extradition vers les Pays-Bas.