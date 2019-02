Un proche de Philippe Moureaux sera le président du Logement molenbeekois

(Belga) Le futur président du Logement molenbeekois sera Mohamed Daif, qui fut échevin des Travaux publics du temps de l'ex-bourgmestre PS feu Philippe Moureaux, rapportent La Libre et la Dernière Heure, lundi.

Mohamed Daif faisait partie de la garde rapprochée de l'ancien homme fort de la commune bruxelloise, mais n'est aujourd'hui plus échevin et semblait avoir été mis de côté par l'actuelle bourgmestre Catherine Moureaux (PS), écrivent les quotidiens. "Mohamed Daif a présenté sa candidature comme président, au même titre que quatre autres membres de notre section. Il a été choisi vu son expérience et ses grandes qualités", nous a indiqué la bourgmestre. Plusieurs étapes doivent encore être franchies avant que cette nomination soit effective. Un audit accablant avait mis en exergue il y a quelques semaines des manquements dans la gestion, les procédures de marchés publics, ou encore dans la gestion des ressources humaines du Logement molenbeekois, société immobilière de service public qui gère plus de 3.300 logements sociaux. (Belga)