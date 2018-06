Un randonneur gastronome croit manger une salade sauvage dans les Pyrénées, il s'agit en fait d'une des plantes les plus TOXIQUES en Europe

Un homme de 75 ans est décédé samedi après avoir mangé une plante toxique ramassée lors d'une randonnée dans le massif du Canigou (Pyrénées-Orientales), a-t-on appris dimanche auprès de la gendarmerie.

La femme de la victime, également âgée de 75 ans, a été hospitalisée dans un état grave à Perpignan tout comme une randonneuse avec laquelle le couple avait partagé la cueillette mais qui se trouvait dans un état moins préoccupant, a-t-on indiqué de même source.



Selon les premiers éléments, le couple voulait ramasser du couscouil ou coscoll en catalan roussillonnais, une salade sauvage très appréciée dans la région.



Mais il a fait une erreur et a ramassé de l'aconit, une herbe parmi les plus toxiques en Europe. Et le septuagénaire est décédé à son domicile à Alenya avant l'arrivée des secours.



La gendarmerie a ouvert une enquête et une autopsie de la victime a été demandée, a-t-on indiqué de même source.



Selon la Dépêche du Midi, le mois dernier, c'était une famille entière qui avait été gravement intoxiquée en Andorre après avoir mangé une plante toxique cueillie dans la montagne.