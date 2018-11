(Belga) Un rassemblement de "gilets jaunes" se tiendra à Bruxelles le 30 novembre, a confirmé lundi après-midi, la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles Ilse Van de Keere à l'Agence Belga, après une rencontre entre les autorités communales et l'organisateur de la manifestation.

Le cortège se réunira au Cinquantenaire à partir de 12h00 et s'ébranlera dès 13h00 en direction de la rue de la Loi en passant pas le rond point Schuman. Une délégation de "gilets jaunes" devrait ensuite être reçue par le Premier ministre Charles Michel, selon la porte-parole de la police. La police de Bruxelles avertit dès à présent les automobilistes d'éviter autant que possible le quartier vendredi et de privilégier les transports en commun, insiste Ilse Van de Keere. Cantonné jusqu'à présent au sud du pays, le mouvement des "gilets jaunes" belges, inspiré de la France, et qui s'est cristallisé sur la grogne à propos de la hausse du coût de la vie et des carburants, semble s'étendre désormais petit à petit à la Flandre. Ainsi des gilets jaunes mèneront des actions à partir de 16h00 dans le centre de Genk. Des manifestations sont également prévue demain/mardi à Hasselt et Herentals avant une marche de protestation samedi qui devrait se dérouler en divers endroits de la province de Limbourg. (Belga)