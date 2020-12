Un reconfinement local "inéluctable", selon le maire de Nancy

Le maire (PS) de Nancy, Mathieu Klein, a jugé lundi "inéluctable" un reconfinement local face au rebond de l'épidémie de Covid-19 dans le Grand Est, appelant aussi à "accélérer" la campagne de vaccination dans les régions les plus touchées.

"Je pense que la perspective du reconfinement est une perspective aujourd'hui inéluctable", a-t-il déclaré sur France Info, tout en laissant à l'Etat le soin d'en fixer le périmètre, qui pourrait être celui de la région ou de la métropole.

"Dans les régions les plus touchées aujourd'hui, il serait nécessaire que la vaccination soit présente le plus vite possible et accélère", a-t-il également prôné.

"Ici dans le Grand Est, et particulièrement en Lorraine et à Nancy (...) la circulation du virus s'est accélérée fortement depuis quinze jours, trois semaines", a fait valoir le maire de Nancy.

"Très inquiet", celui-ci a évoqué une situation "très tendue" à l'hôpital avant même les réveillons de Noël et du Nouvel an.

"En quinze jours, à l'hôpital de Nancy, nous sommes passés de 117 à 163 patients hospitalisés pour le Covid", ceux-ci occupant désormais "la moitié des lits de réanimation", a-t-il précisé.

"Le Covid est entré à l'hôpital, des clusters existent", a souligné Mathieu Klein.

"Nous attendons qu'une situation se dégrade pour prendre des mesures alors que nous pourrions faire preuve de plus d'anticipation", a-t-il déploré.

Il avait déjà lancé un appel similaire la semaine dernière, tout comme le maire (LR) de Reims Arnaud Robinet.