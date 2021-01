En France, un restaurateur de Nice a voulu exprimer son ras-le-bol par rapport aux mesures sanitaires et a décidé d'ouvrir son restaurant. Il a servi une centaine de clients hier midi. Résultat : les autorités vont verbaliser tous les participants pour non respect des règles Covid. Le patron a même été placé en garde à vue, mais pour avoir employé une personne sans-papiers.

De cette petite brasserie de quartier émerge le son d'une chanson populaire issue du répertoire de la Résistance. Toutes les tables sont occupées, les clients ne portent pas de masque et ne respectent aucune mesure de distanciation.

Cela s'est passé mercredi, à Nice, à l'heure du repas de midi. Présenté comme un acte de solidarité avec les restaurateurs, il s'agit, selon les propos du maire de Nice, d'un acte de désobéissance civile.

"Elle a le goût de la liberté justement cette assiette", lance un client.

Le patron défie les règles et estime qu'il ne met pas en danger ses clients : "Pas plus qu'un Carrefour, pas plus qu'un Primark, pas plus que dans le métro, aucunement", explique Christophe Wilson, le restaurateur.

"Je suis un élément déclencheur"

Il ignore s'il va continuer à ouvrir son restaurant : "Je ne sais pas, je dois me rendre au commissariat central, répond-il. Après, seul, je ne peux pas me permettre de continuer parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ils vont littéralement me massacrer donc je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis un élément déclencheur et si ça peut donner la force et le courage notamment restaurateurs".

La police n'est pas intervenu pendant le service mais en soirée, le patron a été placé en garde à vue, non pas pour avoir enfreint les règles sanitaires mais pour avoir employé en cuisine un étranger en situation irrégulière.

Les clients du restaurant appartiendraient au mouvement des gilets jaunes, et seraient sensible aux thèses complotistes et antivaccin. La région de Nice et l'une des plus touchées de France par le coronavirus.