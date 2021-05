Un retraité condamné pour avoir tenté de violer un poney

Un retraité a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Montauban à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir tenté de violer une ponette. Le ministère public avait requis quatre mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour ce sexagénaire poursuivi pour "exhibition sexuelle".

Les faits remontent à juin 2020, dans le secteur de Caussade (Tarn-et-Garonne). Le retraité a reconnu avoir été pris d'une "pulsion soudaine" à la vue de l'animal, et avait été retrouvé complètement dévêtu près de la ponette, prêt à passer à l'acte, selon La Dépêche du Midi. Il avait pris la fuite à la vue du propriétaire du terrain et s'était légèrement électrisé au passage de la clôture.

"J'avais plaidé la relaxe, pour cet homme fragile, qui n'a pas eu une vie facile", a indiqué à l'AFP son avocat, Me Serge Capel. Selon lui, "quand on se livre à un acte d'exhibition sexuelle c'est d'abord dans un lieu public (...), et la personne trouve un certain plaisir en provoquant, par sa nudité, autrui. Ce qui n'est pas le cas dans cette affaire". L'avocat concède toutefois que la peine reste "presque symbolique".