Un "sentiment d'impunité": début du réquisitoire au procès Cahuzac

"L'impunité, c'est penser que la loi c'est pour les autres", a attaqué l'avocat général, en débutant mardi son réquisitoire contre l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, jugé par la cour d'appel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment.

"Vouloir tout et son contraire", "penser qu'il est possible de faire fortune d'un côté" et "de donner des leçons de morale fiscale" de l'autre: l'avocat général Jean-Chritophe Muller a fustigé un homme qui n'a pas su "faire des choix".

Le scandale qui suit la révélation en décembre 2012 du compte caché à l'étranger du ministre du Budget a été un séisme politique mais aussi un traumatisme national, explique le magistrat.

"Les fautes commises ont empoisonné l'air que les citoyens ont respiré, elles ont altéré la confiance des citoyens" dans leurs institutions, a-t-il jugé.

"Cette déflagration a eu de multiples conséquences sur le fonctionnement de notre vie politique, sur la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêt", a-t-il rappelé, évoquant la création en 2013 d'un parquet national financier, puis d'une agence anticorruption.

En 2016, le tribunal correctionnel de Paris avait lourdement sanctionné une "fraude d'une exceptionnelle gravité": trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Jérôme Cahuzac, suivant parfaitement les réquisitions du parquet.

L'avocat général rappelle que l'ancien ministre encourt une peine de sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende.

Il s'attache ensuite à décrire le "comportement des époux" Cahuzac, dont la "fraude familiale" avait été dénoncée par le tribunal: "Patricia Cahuzac fraudait comme Mme Bovary allait acheter des étoffes, pour se délasser. Jérôme Cahuzac fraudait plus comme Rastignac: +Paris, me voilà+. Le couple qu'ils formaient se rapprochait plus des Thénardier", assène-t-il.

"Le blanchiment de fraude fiscale, c'est un peu comme la danse des sept voiles à l'envers. A chaque tour, au lieu de se défaire d'un voile, on en rajoute un, plus épais", a ironisé le magistrat, pour décrire les pratiques du couple, qui a ouvert des comptes en Suisse, à l'île de Man et utilisé les comptes de la mère du chirurgien pour blanchir les chèques des riches patients anglais de la clinique d'implant capillaire des époux.

Les plaidoiries de la défense doivent débuter dans l'après-midi.