Un symbole de la capitale française part en fumée: le pape François se dit "proche de la France"

Le pape François est "proche de la France" et "prie pour les catholiques de France et pour la population parisienne", a écrit mardi sur Twitter le directeur de la salle de presse du Saint-Siège.



"Le pape est proche de la France, il prie pour les catholiques français et pour la population parisienne sous le choc du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame. Il assure de ses prières tous ceux qui s'efforcent de faire face à cette situation dramatique", écrit Alessandro Gisotti.



Le recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris Patrick Chauvet a également réagi suite à cet incendie.