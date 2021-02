Un tableau de Magritte estimé à plus de 10 millions de livres aux enchères le 9 mars

(Belga) Le tableau "Le mois des vendanges" du peintre belge René Magritte sera mis en vente chez Christie's le 9 mars prochain, annonce lundi la maison de ventes aux enchères. La toile est estimée entre 10 et 15 millions de livres sterling. A ses côtés, d'autres œuvres surréalistes de la collection Claude Hersaint seront proposées aux amateurs.

Selon Christie's, la toile de Magritte "est l'une des quatre plus grandes œuvres de l'artiste encore en mains privées". On y voit la figure emblématique de l'homme au chapeau melon représentée à l'infini, à travers une fenêtre ouverte. Chaque version de l'homme présente un visage subtilement différent. Deux autres grandes œuvres seront mises aux enchères à l'occasion de cette vente baptisée "The Art of Surreal": "Peinture", de Joan Miró (estimée entre 9 et 14 millions de livres), et "Cage, forêt et soleil noir" de Max Ernst (estimée entre 2 et 3 millions de livres). Ces deux œuvres sont proposées à la vente pour la première fois. (Belga)