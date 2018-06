Un tableau des frères Le Nain vendu 3,6 millions d'euros aux enchères

(Belga) Un tableau des frères Le Nain, peintres français du XVIIe siècle, découvert chez une septuagénaire en Vendée (ouest) en octobre 2017, a été vendu dimanche 3,6 millions d'euros, frais inclus, lors d'une vente aux enchères, a constaté un correspondant de l'AFP.

L'oeuvre, représentant un enfant Jésus blond méditant devant une croix, a été acquise par "un collectionneur français amateur de peinture du XVIIe siècle", a expliqué le commissaire priseur Philippe Rouillac, à l'issue de cette vente au château d'Artigny près de Tours (centre). Le record précédent pour une vente aux enchères d'un tableau des frères Le Nain était de 800.000 euros chez Christie's à New York, selon la même source. "C'est une très grande satisfaction pour le marché de l'art français, qui a des ressources", a affirmé Me Rouillac. La toile, une huile de 72 cm sur 54 cm, représente Jésus, à l'âge de 6 à 8 ans, à genoux, les bras croisés sur le coeur. L'enfant blond a les yeux bleus, la peau claire, les traits fins, les joues roses, les lèvres colorées. En octobre dernier, Philippe Rouillac et son fils Aymeric avaient été contactés par une septuagénaire de Vendée. "Elle m'explique qu'elle vend des vieilleries sur internet et qu'elle a un doute sur un tableau offert par sa grand-mère dans les années 1950", avait raconté Aymeric Rouillac à l'AFP en mars dernier. Selon Stéphane Pinta du cabinet d'experts parisien Éric Turquin, il s'agit d'une "oeuvre majeure des frères Le Nain, probablement exécutée entre 1642 et 1648, après la naissance de Louis XIV". (Belga)