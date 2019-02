Un téléphone portable en charge sur un matelas serait à l'origine d'un incendie à Dijon, en France: une probable "surchauffe de la batterie"

Un téléphone portable a "vraisemblablement" mis le feu au matelas sur lequel il était posé, jeudi après-midi dans un appartement de Dijon, dont les occupants ont été transportés à l'hôpital par précaution, a-t-on appris auprès de la police.



"Le téléphone portable était en charge sur un matelas, il est vraisemblable" qu'il soit à l'origine du départ de feu, a indiqué la police.



Les habitants de l'appartement, un couple de trentenaires et ses deux enfants, ont été transportés au CHU de Dijon pour des examens de contrôle, ont précisé les pompiers.



Ces deniers sont intervenus vers 14H au quatrième étage de cet immeuble situé en périphérie de la capitale bourguignonne. Il s'agissait d'un "petit incendie rapidement maîtrisé", ont-ils ajouté.



Le père de famille se serait "saisi du matelas en proie aux flammes afin de le mettre sur un balcon et d'éviter que l'incendie ne se propage", selon le quotidien régional Le Bien Public qui a révélé l'information et évoque une probable "surchauffe de la batterie".