Un TGV Paris-Nice touché par une munition de chasse: le projectile s'est figé dans un appui-tête

Un TGV reliant Paris à Nice a été touché par une munition de chasse mercredi vers 18h30, à la hauteur d'Avignon (Vaucluse), et le projectile s'est fiché dans un appui-tête après avoir traversé la vitre, a-t-on appris jeudi auprès du parquet d'Avignon.



Le train n'a pas été arrêté au moment du tir et c'est à l'escale à Marseille que les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône ont constaté les dégâts. La munition, de type Brenneke, destinée à la chasse au gros gibier, a percé la vitre pour venir se loger dans un appui-tête, sans faire de blessé, a précisé à l'AFP la vice-procureur d'Avignon, Caroline Armand.



Aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée par le parquet, que ce soit un tir volontaire ou une balle perdue. Dans ses annonces aux passagers à Marseille, la SNCF a parlé d'un "acte de malveillance".



Richard Barnes, un journaliste australien monté à bord du train à Marseille, a témoigné auprès de l'AFP de l'importance des dégâts, avec "une vitre totalement étoilée, et un trou d'environ 2 cm de diamètre au milieu".



Tous les passagers de la rame touchée ont finalement dû débarquer et monter dans la seconde rame de ce TGV 6169 parti de Paris à 16H02. Initialement attendu à Nice à 22h08, le train a quitté la gare Saint-Charles de Marseille avec une heure de retard.