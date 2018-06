Un Thalys rempli d'eurodéputés et de fonctionnaires européens bloqué depuis plus de 4h en rase campagne

Un train à grande vitesse rempli d'eurodéputés et de fonctionnaires européens était bloqué depuis plus de quatre heures dans un champ à une centaine de kilomètres de Strasbourg, où une session plénière du Parlement s'ouvre à 17h00.





Un problème d'électrification de la voie ferroviaire



Parti de la gare de Bruxelles-Midi lundi matin, ce Thalys devait en théorie atteindre Strasbourg à 12h30. Aux alentours de 16h30, il était cependant toujours immobilisé à environ 140 kilomètres de la capitale alsacienne. Un problème d'électrification de la voie ferroviaire est en cause. "Le Thalys 9933 enregistre un retard de 240 minutes. Nos équipes sont en cours d'intervention pour résoudre le problème au plus vite", a précisé le service client de Thalys.