Un tireur prend une mosquée pour cible à Christchurch en Nouvelle-Zélande

(Belga) Un tireur a ouvert le feu sur une mosquée dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande vendredi. La police a confirmé avoir répondu à des appels signalant des tirs en début d'après-midi et pressé les habitants des environs à rester chez eux. Le commissaire de la police locale a confirmé que le tireur était toujours actif et la situation critique, selon l'agence Reuters.

L'ancien président de l'association des musulmans de Canterbury, Mohammed Jama, présent dans la mosquée, a affirmé aux médias locaux que quatre personnes étaient blessées et que deux personnes étaient à terre. Il ne pouvait dire si elles étaient encore vivantes. Un autre témoin a indiqué à Associated Press que plusieurs personnes avaient été tuées par un homme vétu de noir qui a pénétré la mosquée Masjid Al Noor. La police n'a pas confirmé de bilan à ce stade mais a évoqué dans un communiqué "une situation grave et mouvante en cours à Christchurch, avec un tireur actif". "La police répond au maximum de sa capacité pour affronter la situation, mais les risques restent extrêmement élevés." Des agents ont en outre précisé qu'une bombe a été découverte dans une voiture à trois kilomètres de la mosquée en question. D'autres tirs ont aussi été entendus dans la ville à un autre endroit, selon The Guardian. La presse a également déclaré que des membres de l'équipe de cricket du Bangladesh étaient présents sur l'un des sites. Un joueur a cependant précisé que l'équipe "entière" était saine et sauve. (Belga)