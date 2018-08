Un vin BLEU est commercialisé en France: que goûte-t-il et sa couleur est-elle vraiment naturelle?

Le breuvage a de quoi surprendre: il a la couleur d’une liqueur mais au nez, c’est bien du vin… Au goût aussi. "On est hésitantes à savoir si c’est du blanc ou du rosé, on ne sait pas trop, il est bon", dit une jeune femme. "Ca me rappelle un truc, je n’arrive pas à dire quel fruit, je ne sais pas, les bonbons quand on était plus jeunes ou quelque chose comme ça. J’irais sur du fruit rouge, cerise, framboise", estime un client.





"C’est du 100% Chardonnay"

Sa couleur bleue, il la doit à un processus naturel. C’est ce qu’assure René Le Bail, directeur commercial de Vindigo, qui commercialise ce vin produit en Espagne. "C’est du 100% Chardonnay, qui est macéré dans de la peau de raisin rouge, et dans la peau de raisin rouge se trouve un pigment complètement naturel, qui est l'anthocyane".





Une couleur azur vraiment naturelle?

En France, l’Institut national de la recherche agronomique doute du caractère naturel de la pigmentation de cette boisson. Les quantités d’anthocyane seraient trop infimes pour colorer naturellement le vin (voir l'article de l'Express à ce sujet).





Joyeux pour certains, lourd pour d'autres

Sa couleur azur intrigue sur les cartes des cafés et restaurants du sud de la France. "J’adore la couleur, ça fait très été, ça fait plaisir c’est joyeux, moi j’aime beaucoup", dit une dame.

Un succès qu’il doit notamment à l’effet de surprise. Un caviste rend son verdict: "Je le définirais comme quelque d’un peu lourd au niveau des arômes. Au niveau du goût, pour moi, c’est un petit peu lourd, lourdeau".

Pour les spécialistes, l’indigo ne devrait pas s’imposer comme une nouvelle variété auprès des grands classiques...