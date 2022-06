Une Allemande de 13 ans enlevée et séquestrée par un homme a été retrouvée en France

Une adolescente allemande, enlevée et séquestrée pendant plusieurs jours par un homme recherché par les autorités allemandes, a été retrouvée le 27 mai lors d'un contrôle au Barcarès (Pyrénées-Orientales), a-t-on appris auprès de la gendarmerie mercredi.



La victime, âgée de 13 ans, avait été enlevée le 23 mai par un homme de 22 ans, un Allemand lui aussi, indique la gendarmerie des Pyrénées-Orientales.



Les deux individus ont été remarqués par les gendarmes lors d'un contrôle de routine chez un garagiste du Barcarès, une station balnéaire du département.



Dans le véhicule du jeune homme, les militaires ont retrouvé une arme de poing factice, des menottes et du matériel ayant servi à la séquestration de la jeune fille, et l'ont interpellé. Le lieu du rapt n'a pas été indiqué par les enquêteurs qui ont mentionné que les deux Allemands étaient "en transit" dans le sud de la France.



Le jeune Allemand, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités de son pays a ensuite été présenté au parquet général de Montpellier, avant d'être extradé en Allemagne, apprend-on de même source.



L'adolescente a elle été placée à l'institut départemental de l'enfance et de l'adolescence (IDEA) de Perpignan en attendant que sa famille vienne la récupérer.