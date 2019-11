Une Américaine jugée pour s'être exposée seins nus...chez elle

Cette étonnante histoire est rapportée par nos confrères d'RTL France. Tilli, une habitante de l'Utah (ouest des Etats-Unis) se retrouve devant la justice pour s'être exposée seins nus dans son propre domicile. Comment est-ce possible?

Tout a commencé lors de travaux entrepris dans la maison familiale. Avec son mari, elle installe une cloison. Pour éviter d'être recouverts de poussière, tous deux retirent leur haut. Chacun se retrouve donc le torse nu. Les trois enfants du mari de Tilly entrent dans la pièce et les découvrent dévêtis. Ils sont âgés de 9, 10 et 13 ans. La journée suit son cours, Tilly et son mari poursuivent leurs travaux.

Elle risque la prison

Mais les beaux-enfants de Tilly rapportent la scène à leur mère. Choquée par une telle situation, cette dernière décide de saisir les services sociaux. Tilli est alors poursuivie pour obscénité. Son mari, lui, n'est pas poursuivi bien qu'il se trouvait également torse-nu.

Nos confrères d'RTL France précisent que la loi de l’état de l’Utah prévoit explicitement qu’il est interdit de montrer ses seins, précisément "sous l’aréole du mamelon", même dans un cadre privé, quand des enfants sont présents. C’est considéré comme une incitation sexuelle.

Tilly risque la prison, une amende et une inscription au fichier des délinquant sexuels, indique RTL France.