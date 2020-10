Une anesthésiste belge jugée en France pour la mort d'une patiente enceinte: "Elle était incapable d'aller au bloc sans avoir bu"

Une anesthésiste belge de 51 ans, Helga Wauters, commençait à être jugée jeudi devant le tribunal correctionnel de Pau, accusée d'avoir causé il y a six ans, sous l'emprise de l'alcool, la mort d'une femme lors de son accouchement par césarienne à la maternité d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques).



L'anesthésiste, poursuivie pour "homicide involontaire", est arrivée au tribunal, tête baissée, en évitant les journalistes. Elle risque au maximum 3 ans d'emprisonnement.



Les parents de la victime, Clare et Fraser Hawke, venus de Grande-Bretagne, leur fille Iris, et le compagnon de la victime Yannick Balthazar, entourés d'une dizaine d'amis, assistent à ce procès qu'ils attendent depuis six ans.



"Ca va être difficile, ils vont entendre des choses qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas voulu savoir pendant l'enquête", a déclaré avant l'audience l'avocat de la famille, Me Philippe Courtois.



"Nous serons forts", a simplement indiqué le père, ému, au côté de son épouse.



A l'ouverture de l'audience, le président a déploré la longueur de la procédure, "marquée par des vicissitudes" : "Ce n'est pas un exemple du bon fonctionnement de la justice".



Xynthia Hawke, Britannique de 28 ans, avait dépassé son terme de quelques jours à son admission à la maternité. Le 26 septembre 2014, le Dr Wauters, de garde, lui avait posé une péridurale dans l'après-midi mais l'accouchement se compliquant, une césarienne en urgence était devenue nécessaire. A son retour, l'anesthésiste sentait l'alcool selon des témoins.



La jeune Britannique était décédée 4 jours plus tard des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, sans voir son bébé, sain et sauf.



L'enquête révèlera que l'anesthésiste, en poste depuis 11 jours, avait intubé l'oesophage au lieu de la trachée et utilisé un ballon d'oxygène au lieu du respirateur, qu'elle ne savait pas faire fonctionner, selon des témoins.



Devant les enquêteurs, elle reconnaîtra avoir commencé sa journée par un mélange de vodka et d'eau, "comme tous les jours" depuis dix ans et être sortie dans la soirée prendre un "verre de rosé" chez des amis. Elle se disait "incapable d'aller au bloc sans avoir bu".



Tout au long de l'enquête, elle a minimisé sa responsabilité, en se défaussant sur l'équipe du bloc, et en invoquant un dysfonctionnement du respirateur. Elle soutenait qu'elle était à "70% de ses capacités", mais "pas ivre". Lors de sa garde à vue, elle présentait 2,38 g d'alcool dans le sang.



Le procès se termine vendredi.