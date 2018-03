Une application contre le harcèlement de rue lancée en Belgique, une première

(Belga) La secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des chances Bianca Debaets (CD&V) a lancé mardi la première application belge destinée à combattre le harcèlement en rue. Le projet est né en collaboration avec l'ASBL "Touche pas à ma pote" dont l'app a repris le nom.

Selon une récente étude de l'université de Gand, 86% des femmes ont été victimes au moins une fois d'intimidation sexuelle, 34% d'entre elles en souffrent encore aujourd'hui et 22% ne racontent à personne les événements les plus graves. Seuls 3,6% vont jusqu'à porter plainte, a expliqué Bianca Debaets lors de la présentation du projet à l'Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) à Bruxelles. L'objectif de l'application "Touche pas à ma pote" est d'aider les femmes à signaler l'intimidation sexuelle et permettre de mobiliser les passants. "Il y a trop peu de respect pour les femmes dans les espaces publics", affirme la secrétaire d'Etat. "Se faire insulter ou agresser en rue a des effets négatifs durables. Nous ne pouvons pas accepter cela. J'appelle les bruxellois à s'engager." La police a également accès aux données diffusées via l'application. Elle pourra à terme adapter ses patrouilles. L'outil a été inspiré d'une application française, "Handsaway", fondée par la Parisienne engagée Alma Guirao et dont un tiers des utilisateurs sont des hommes. "Ce n'est pas une solution miracle, mais cela renforce deux aspects importants. Vous voyez mieux ce qui se passe vraiment et où, à la place d'uniquement voir le sommet de l'iceberg", conclut Mme Debaets. "Touche Pas A Ma Pote by Handsaway" est désormais disponible sur Google Play, et dès le 9 mars sur l'Apple Store. (Belga)