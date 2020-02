Une base secrète utilisée par les Allemands lors du débarquement entièrement révélée au grand jour 75 ans après

Il y a des secrets de l’Histoire qui peinent à être révélés. C’est le cas de cette énorme galerie secrète découverte en 2006, à trois kilomètres d'Omaha Beach et qui a servi de base, 60 ans auparavant, pour les soldats allemands lors du débarquement de juin 1944.

C’est un féru d’Histoire, Gary Sterne qui, le premier, prend connaissance de ce complexe après avoir analysé des cartes géographiques classées secrètes à l’époque par l’armée allemande. Il se rend alors sur place, à Grandcamp-Maisy, mais ne trouve rien. 60 ans après le débarquement, la nature a repris le dessus sur ce complexe de tunnels secrets. Cette base est devenue tout simplement invisible pour les passants, ainsi que pour les propriétaires de ces terres.

Quatorze ans après la découverte des portes de cette structure, et la mise en place de nombreuses missions explorations, Josh Gates, historien journaliste pour la chaîne Discovery Channel révèle que, c'est en fait une énorme base nazi qui a été révélée au grand jour : "Nous avons découvert d'énormes bunkers qui n'ont pas vu le jour depuis 75 ans", a-t-il déclaré à Fox News. Et de décrire ces découvertes : "C’est une succession de bunkers reliés par 1.500 mètres de tunnels dont plusieurs endroits ont pu finalement être identifiés, notamment des emplacement à canons, des logements, une infirmerie, les quartiers des officiers, la salle radio et même les cuisines", détaille-t-il sur Fox News.

Le complexe aurait contenu quatre batteries ou des canons de 155 millimètres, et deux autres positionnés dans des champs voisins. Il y avait également quatre canons de 105 millimètres et douze canons de 88 millimètres pour les défenses antiaériennes. Plusieurs mitrailleuses ont été découvertes ainsi que deux chars.