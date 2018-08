Une candidate de déFI exclue pour avoir insulté Eliane Tillieux sur Facebook

(Belga) Myriam Gourdange, candidate déFI sur une liste provinciale namuroise, a été exclue du parti pour avoir insulté la tête de liste PS, Eliane Tillieux sur Facebook, a indiqué Pierre-Yves Dupuis, tête de liste déFI-Namur confirmant une information relayée par plusieurs médias. Le nom de sa remplaçante sera connue dans les prochains jours.

Sur une photo postée par une candidate PS (Marine Chenoy, 5e à Namur), Myriam Gourdange a traité Eliane Tillieux de "Mongole". Une insulte qui n'est ni passée auprès de la tête de liste, ni auprès de déFI, qui a rapidement décidé mercredi soir d'exclure la candidate provinciale. "Le couperet est tombé très vite, car nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement. Nous sommes là pour faire bouger les choses et devons aussi montrer l'exemple", a commenté Pierre-Yves Dupuis, qui s'est par ailleurs excusé au nom du parti auprès d'Eliane Tillieux. Quant au nom de la candidate qui succédera à Myriam Gourdange, il n'est pas encore connu. "Nous avons une série de candidats suppléants hommes et femmes en cas de départ imprévu. Nous ferons le tour des candidats potentiels et annoncerons prochainement son nom", a ajouté la tête de liste déFI-Namur. (Belga)