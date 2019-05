Une candidate MR a porté plainte pour dénoncer une campagne de "bashing"

(Belga) Une plainte a été déposée samedi au commissariat d'Ixelles situé place Fernand Cocq par Manel Msalmi, 22e candidate MR aux élections régionales à Bruxelles, a indiqué dimanche en début de soirée la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

C'est la publication le 12 mai dernier d'un article sur le blog "Europe Israël News" parlant de son engagement contre l'antisémitisme en Belgique et en Europe qui a déclenché une campagne de "bashing" à son égard, a indiqué Manel Msalmi, tunisienne d'origine et de confession musulmane. Elle met notamment en cause le groupe Tunisiens de Belgique, qui compte quelque 10.000 membres sur Facebook. Elle explique recevoir des messages haineux et être la cible d'une campagne appelant à ne pas voter pour elle aux élections depuis le 20 mai. "Après la publication de cet article, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux par la partie de ce groupe qui est plus extrémiste", a raconté Manel Msalmi. "Ils disent que je suis sioniste, qu'il ne faut pas voter pour la traître, la vendue. Des personnes ont partagé mon article et ont mis "Boycott Israël" sur certaines de mes photos. Même mes amis ont été boycottés parce qu'ils me soutiennent. Ils ont aussi reçu des messages haineux", a-t-elle ajouté. (Belga)