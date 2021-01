Une centaine de djihadistes tués lors d'une opération franco-malienne en janvier

(Belga) Une centaine de djihadistes ont été tués et une vingtaine d'autres capturés lors d'opération militaire franco-malienne menée en janvier dans le centre du Mali, a annoncé mardi soir l'armée malienne.

"Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis" durant l'opération "Eclipse" menée du 2 au 20 janvier par l'armée malienne et la force française Barkhane, a précisé l'armée malienne sur son site internet, confirmant des informations antérieures de source proche du dossier. "Cette opération avait pour but de bouter l'ennemi hors de ses zones de refuge", selon le communiqué. Elle s'inscrit dans une séquence "très ambitieuse qui a duré presque deux mois", a souligné le colonel français Jean Baptiste, commandant du Groupement tactique de Désert 1 (Lamy) de l'opération Barkhane, cité dans le communiqué de l'armée malienne. "La première partie consistait à nous entraîner ensemble pour mieux nous connaître sur le terrain afin d'évoluer entre frères d'armes", a-t-il déclaré, dans son communiqué. "La deuxième était de dénicher les terroristes dans le Gourma malien jusqu'à la frontière burkinabé", a-t-il ajouté. La région où s'est déroulée l'opération sert de zone d'entraînement et de repli à plusieurs groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ou à son rival, l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).