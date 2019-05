Un chauffeur de bus soupçonné d'avoir tué un automobiliste à Paris après une violente dispute: il est présenté à la justice

Le chauffeur d'un bus touristique soupçonné d'avoir mortellement percuté à Paris un automobiliste après une violente dispute, va être présenté dans la journée à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour meurtre, a indiqué jeudi le parquet de Paris.



Âgé de 46 ans, le chauffeur de bus qui était en garde à vue depuis mardi a été présenté au parquet dans la nuit de mercredi à jeudi et doit désormais comparaître devant un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire qui sera ouverte pour "homicide volontaire", a précisé le parquet.



Les faits se sont déroulés mardi quai Voltaire dans le 7e arrondissement de Paris: les deux hommes ont d'abord eu "une altercation verbale puis physique" à propos d'un accrochage, avant que les choses ne dégénèrent, selon une source proche du dossier.





Les passagers pris en charge par une cellule psychologique



Selon les premières investigations, le bus à étage aurait percuté la voiture qui se trouvait devant lui, provoquant la colère de l'automobiliste, un homme de 55 ans, qui serait alors sorti de son véhicule, en colère, a relaté une source proche de l'enquête. Le ton est alors monté entre les deux hommes et après des échanges de coups, "le bus a démarré et écrasé l'automobiliste contre un autre bus", selon cette même source. La victime est décédée sur place.

Témoins de la scène, les passagers du bus ont été pris en charge par une cellule psychologique.