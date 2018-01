Une cinquantaine de babouins s'échappent de leur enclos: un zoo parisien évacué

Une cinquantaine de babouins du Parc zoologique de Paris se sont échappés vendredi de leur enclos mais sans "entrer en contact" avec les zones destinées au public, a déclaré à l'AFP l'établissement, qui a décidé "par précaution" d'évacuer les visiteurs.

"Depuis, les babouins ont été rapatriés dans leur enclos du Grand Rocher, à l'exception de quatre d'entre eux qui ont été repérés dans les coulisses de leur enclos, un lieu non accessible au public". "Ils sont en cours de récupération", a ajouté le zoo.

L'incident a été repéré en fin de matinée par un des soigneurs, qui a vu qu'un babouin avait rejoint le couloir de service utilisé par le personnel du zoo, a indiqué la direction de ce site du Muséum national d'histoire naturelle.



"Le plan de secours a immédiatement été déclenché selon les procédures prévues: alerte de la brigade des sapeurs-pompiers, de la police nationale et de la préfecture, confinement des visiteurs et du personnel, mise en place de la procédure de capture animalière", a précisé le zoo dans un communiqué.



"Parallèlement l'évacuation des visiteurs a été organisée par la police et la brigade des sapeurs-pompiers avec l'aide du personnel du Parc zoologique de Paris", a ajouté l'établissement.



"Il n'y a jamais eu de contact avec le public"



"Les animaux n'ont jamais eu accès au circuit de visite du parc, il n'y a jamais eu de contact avec le public", a insisté le zoo.



Concernant les quatre babouins qui se trouvent dans un espace situé dans "les coulisses" du Grand rocher, "une procédure de recapture" a été enclenchée par l'équipe animalière aidée de la brigade des sapeurs-pompiers.



Les babouins sont des singes puissants qui attaquent parfois les hommes.



Aucun des soigneurs n'a été en contact direct avec les singes qui sont toujours restés cantonnés "dans un espace fermé", précise le zoo.



Le zoo ne rouvrira pas de la journée, a précisé le zoo.