Une cinquantaine de gilets jaunes dans la rue pour sensibiliser les Namurois

(Belga) Une cinquantaine de gilets jaunes ont mené une action de sensibilisation dans les rues de Namur samedi de 10h30 à 14h00.

Comme c'est le cas chaque samedi depuis plusieurs semaines, les militants se sont donnés rendez-vous devant la gare des trains. Ils ont ensuite parcouru les rues de Namur et de Jambes en distribuant des tracts et en entonnant des chants. "De cette société-là, on n'en veut pas, qui sème la misère, récolte la colère", a-t-on notamment pu entendre. Les gilets jaunes ont également repris tous en cœur "Bella ciao", l'hymne des révolutionnaires italiens, le tout dans une ambiance voulue joyeuse et positive. "Nous serons encore là chaque samedi s'il le faut", a affirmé Delphine Parmentier, présente dans le cortège. "C'est important pour nous d'aller au contact de la population afin de lui expliquer notre action et de la sensibiliser". La militante insiste également sur le fait que le mouvement n'est pas en perdition, même si c'est, selon les manifestants, ce que le gouvernement et certains médias veulent laisser entendre. "Nous sommes dispersés mais nous sommes de plus en plus nombreux aux réunions", souligne-t-elle. Une nouvelle opération de sensibilisation est prévue samedi prochain à Namur. (Belga)