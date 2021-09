Une conductrice percute deux terrasses en France: trois personnes emmenées à l'hôpital

Une automobiliste a percuté deux terrasses de restaurants en face du château de Fontainebleau, en France, ce samedi vers 16H. Selon le média France Bleu, la conductrice a percuté une première terrasse, avant de reculer et de foncer sur une seconde. La scène a provoqué la panique des personnes présentes sur place. D'après nos confrères, six personnes sont légèrement blessées et trois d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital.

D'après France Bleu, la dame a été interpellée et transportée aux urgences psychiatriques de Melun. Ses intentions restent pour l'instant inconnues. D'après BFMTV, l'automobiliste n'est pas connue des services de police. D'après le maire de la ville, cité par le média, elle a "été évacuée vers les urgences psychiatriques de l'hôpital de Melun où il semblerait qu'elle était suivie". "Elle était sous le choc, elle ne parlait pas, elle pleurait, elle était prostrée. Dans un premier dialogue, les policiers n'ont absolument rien réussi à lui tirer comme information. C'est le médecin du Samu qui, après un entretien avec elle, a compris qu'il fallait la faire évacuer vers les urgences psychiatriques", a-t-il ajouté.

Un important dispositif policier a été déployé suite aux événements, avec notamment le déploiement d'un hélicoptère.