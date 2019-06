Une course-poursuite vire au drame en France: un enfant tué, un autre entre la vie et la mort

Un enfant de dix ans a été tué et un autre de sept ans est entre la vie et la mort après avoir été percutés dimanche dans l'agglomération de Lorient par une voiture ayant fui un contrôle routier, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

"L'aîné est décédé des suites de ses blessures. Le second enfant est hospitalisé dans un état grave et son pronostic vital est toujours engagé lundi", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de Lorient Laureline Peyrefitte, précisant que le conducteur et sa passagère étaient "activement recherchés".



Dimanche après-midi, un véhicule avait "commis un refus d'obtempérer dans une commune proche" de Lorient, selon un communiqué du parquet.



Le véhicule était suivi à distance par un véhicule de gendarmerie qui transmettait à un centre opérationnel les informations nécessaires à son interception "dans les meilleures conditions de sécurité possibles", poursuit le communiqué.



Le véhicule en cause, qui circulait à vive allure sur une voie réservée aux bus, a percuté dans un premier temps une autre voiture en sortie de rond-point, sans faire de blessés, avant de faucher les deux enfants.



Après avoir percuté les enfants, le conducteur et sa passagère ont pris la fuite, "d'abord à bord de leur véhicule, qu'ils ont laissé à quelques centaines de mètres de l'accident, puis à pied", a détaillé Mme Peyrefitte.



L'enquête a été confiée au commissariat de police de Lorient des chefs d'homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées, qui font encourir une peine de dix ans d'emprisonnement.