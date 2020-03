Une enquête de la VUB veut dresser la carte des actions solidaires en Belgique

(Belga) Des chercheurs de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont élaboré un questionnaire intitulé "La solidarité en période de corona". Ils veulent ainsi recenser toutes les initiatives en Belgique afin d'enregistrer la résilience sociale en ce moment de crise, ont-ils fait savoir mardi.

De nombreuses actions de solidarité sont mises en place pendant la crise liée au Covid-19, notamment en ce qui concerne le soutien à des amis, aux voisins ou les personnes qui rencontrent des difficultés. "Nous avons élaboré un bref questionnaire qui examine quelle aide est apportée, à qui et pour quelles raisons afin de pouvoir enregistrer et étudier la résilience sociale pendant un moment de crise. Nous voulons ainsi rendre "le positif" visible et donner aux gens une motivation supplémentaire pour travailler les uns pour les autres", a déclaré le professeur Sarah Dury. Le questionnaire peut-être consulté sur www.vubtoday.be et est disponible en trois langues: néerlandais, français et anglais afin qu'un public aussi large que possible puisse participer à l'enquête. Le questionnaire pourra être complété jusqu'au 27 mars. (Belga)